Assédio na Caixa: Mourão diz que Pedro Guimarães 'falhou feio'

Mourão afirmou que Guimarães 'falhou feio', apesar da boa gestão à frente da Caixa (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), criticou o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, acusado de assédio sexual por funcionárias do banco. Na manhã, desta sexta-feira (01/7), o político conversou com jornalistas ao chegar ao Palácio do Planalto.