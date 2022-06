Daniella Marques é a nova presidente da Caixa

Daniella Marques é próxima do ministro da Economia Paulo Guedes (foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL) O governo acaba de confirmar, no fim da tarde desta quarta-feira (29/6), o nome de Daniella Marques, atual secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, como substituta de Pedro Guimarães na presidência da Caixa.

Daniella é próxima do ministro da Economia Paulo Guedes. O ministro trabalhou com a nova titular da Caixa na Bozano Investimentos, antes de ser convidado a assumir a pasta no governo Bolsonaro, e levou ela para sua equipe.