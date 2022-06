Bolsonaro 'marca um gol' ao nomear Daniella Marques para a Caixa, diz blog

Daniella Marques, nova presidente da Caixa (foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

"Ela [Daniella Marques] já era considerada peça-chave nas articulações do governo, explicando sempre de forma muito didática a visão do Ministério da Economia nas rodas políticas. Agora, essa tarefa de articuladora será usada para pacificar a Caixa.", diz a jornalista. "Para quem corria o risco de encerrar o mês das festas juninas com o desgaste de um auxiliar envolvido num escândalo de assédio sexual, o presidente Jair Bolsonaro (PL) pulou essa fogueira", comenta Denise Rothenburg, autora do Blog."Ela [Daniella Marques] já era considerada peça-chave nas articulações do governo, explicando sempre de forma muito didática a visão do Ministério da Economia nas rodas políticas. Agora, essa tarefa de articuladora será usada para pacificar a Caixa.", diz a jornalista.





"Em meio ao furacão da saída de Pedro Guimarães , Bolsonaro sequer mencionou a instituição durante a fala na Confederação Nacional da Indústria (CNI) — justamente no dia em que lançou o Plano Safra, do qual a CEF será grande financiadora. A expectativa, porém, assim que Daniella assumir o cargo, é de que a Caixa voltará à cena com uma comandante que, dizem os políticos, é querida e tem capacidade e articulação. Na seara política, na base do governo e fora dela, avalia-se que, pela primeira vez, Bolsonaro saiu rapidamente de uma crise", conclui Denise Rothenburg.

'A escolha de Daniella Marques , da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, para comandar a Caixa Econômica Federal, leva para a crucial área de financiamento e atendimento à população uma profissional atenta à política, bem relacionada e respeitada por parlamentares de todos os partidos da base, tribunais superiores e Tribunal de Contas da União (TCU)". A informação é do Blog da Denise , doLeia: Bolsonaro volta atrás e admite 'casos isolados' de corrupção no governo