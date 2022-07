Presidente da Caixa confirma que chefe de gabinete e mais 5 foram afastados

Daniella Marques assumiu a presidência da Caixa após a saída de Pedro Guimarães (foto: Washington Costa/Ministério da Economia) A nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, confirmou, nesta segunda-feira (4/7), que o chefe de gabinete do ex-presidente do banco Pedro Guimarães e outros cinco consultores estratégicos foram afastados dos cargos após denúncias de assédio sexual e moral.

"Existem os cargos de confiança da presidência, que aí houve uma recomendação de afastamento, pelo Conselho à mim, porque essa é uma responsabilidade e caneta minhas. Então, são chefe de gabinete, e cinco têm uma função que se chama consultor estratégico, que são as pessoas que estão no entorno da presidência", disse, em entrevista à GloboNews.





"A gente afastou cinco consultores estratégicos inicialmente. São 20 e possivelmente eu vou trocar os 20 porque quero criar núcleos temáticos no modelo de gestão que eu trabalho", completou.





Durante a entrevista, Daniella defendeu as "punições necessárias" a Pedro Guimarães, acusado de assédio sexual e disse que o banco vai apurar com “rigor” as denuncias.





"Asseguro: será tudo feito com independência, com rigor, com seriedade, e, se realmente for comprovado, todas as punições que são cabíveis serão feitas", afirmou.

Daniella, assessora de confiança do ministro da Economia, Paulo Guedes, toma posse nesta terça-feira (5/7). Ela chegou à presidência do banco público após a queda de Pedro Guimarães, acusado de assédio sexual por funcionárias da Caixa. Guimarães, que deixou o cargo na última quarta-feira, nega as acusações.













Daniella assinou o documento de posse na sexta-feira (1/7). Paulo Guedes trabalhou com a nova titular da Caixa na Bozano Investimentos, antes de ser convidado a assumir a pasta no governo Bolsonaro, e a levou para sua equipe. A presidente da Caixa atuou como chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos de Guedes desde o início do governo, em 2019. Ela é formada em Administração pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro e tem MBA em Finanças pelo IbmecC/RJ.

A nova presidente disse que o assunto é "para já". "Metade das mulheres do Brasil são vítimas de assédio no trabalho, então a Caixa, que sempre foi o banco de todos os brasileiros, daqui para frente, e eu tenho aprovação de todos os órgãos internos, vai ser a mãe da causa das mulheres" , pontuou.