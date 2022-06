Deputados querem PEC para derrubar decisões do STF

Deputados querem que Congresso possa derrubar decisões do STF (foto: Agência Brasil) Uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) em discussão na Câmara dos Deputados pretende dar ao Congresso Nacional o poder de revogar decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). O texto é assinado pelo deputado mineiro Domingos Sávio (PL), do mesmo partido que o presidente Jair Bolsonaro.





Segundo ele, “não tem o propósito de diminuir o STF”. “Não altera nenhuma prerrogativa do Supremo”, escreveu.





De acordo com o texto, o parlamentar “observou recorrentes decisões do STF que são inconstitucionais, com votos divergentes entre os magistrados e que aos julgados não cabe recurso”. “Toda e qualquer decisão de todos os demais poderes da República em todas as instâncias cabe recurso, ficando apenas o Supremo Tribunal Federal imune a qualquer possibilidade de revisão”, ressalta o texto.

Deputado Domingos Sávio (PL) quer aprovar 'PEC do Equilíbrio entre os Poderes' (foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados)





“O que a PEC de equilíbrio entre os poderes propõe, como o próprio nome diz, é que somente nos casos em que a decisão não for unânime, poderá haver uma votação de decreto legislativo específico no Congresso com o maior quórum existente: sendo 308 votos na Câmara e 49 no Senado”, completou o deputado nas redes sociais.





Ele ainda concluiu: “o deputado Domingos Sávio tem absoluto respeito pelo Supremo Tribunal Federal e defende de forma vigorosa a independência do STF. Por não pactuar com nenhuma afronta ao Sistema, busca o equilíbrio e repudia qualquer ameaça ao Tribunal.”









Conforme explicou o "Estadão", o texto dá ao Congresso o poder de revogar julgamentos do STF sempre que a decisão não for unânime e houver “extrapolação dos limites constitucionais”.

O documento ainda aponta que, para derrubar uma decisão do Poder Judiciário, o Congresso teria que aprovar um projeto de decreto legislativo, que exige 308 votos na Câmara e 49 no Senado.





Segundo Domingos Sávio, ele apresentou a proposta à frente parlamentar agropecuária e teve apoio da bancada evangélica.

Vale ressaltar que, caso aprovado, temas como o marco temporal para demarcação de terras indígenas e a criminalização da homofobia poderiam ser revogados.

O deputado está colhendo assinaturas: ele precisa de um terço dos deputados, pelo menos 171.