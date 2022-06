Bolsonaro: 'Descumprir ordem do STF não é uma afronta'

Em visita ao Rio de Janeiro, Bolsonaro criticou a decisão do TSE que cassou o deputado bolsonarista Fernando Francischini (União Brasil) (foto: PR/REPRODUÇÃO)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quarta-feira (8/6), que pode descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Para o presidente, isso “não é uma afronta”.







Em visita ao Rio de Janeiro, Bolsonaro criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o deputado bolsonarista Fernando Francischini (União Brasil). O ex-parlamentar é acusado de divulgar fake news sobre as eleições de 2018.









Bolsonaro também repetiu as críticas que fez ao presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, por ele ter se reunido com embaixadores para discutir a segurança das eleições.





“Decisão do Supremo se cumpre, não se questiona? Eu sou o capitão. O que eu faço? Não vou cumprir. Isso não é afronta. Nunca vi o Alexandre de Moraes comprar pão. Vivem perseguindo, prendendo deputado federal. Cassando mandato de deputado. O atual presidente do TSE foi o que tirou o Lula na cadeia. Fachin se reuniu com embaixadores. O que ele fez? Me acusou. Pediu pra reconhecer o resultado. Só faltou dizer algo, que o eleito será Lula. Todos queremos eleições limpas e transparentes”, afirmou.