Bolsonaro sobre Francischini: 'O que ele falou na live também falei'

Presidente Jair Bolsonaro critica decisão do STF de derrubar a decisão do ministro Nunes Marques de devolver o mandado do deputado Fernando Francischini (União Brasil-PR) (foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) atacou a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por derrubar a determinação do ministro Nunes Marques de devolver o mandato do deputado bolsonarista Fernando Francischini (União Brasil-PR). O chefe do Executivo acusou a Corte de "criar jurisprudência” para perseguir aliados."Deputados que estão aqui e os que estejam nos ouvindo: vai chegar a sua hora se você não se indignar. Não existe especificação penal para fake news. Se for para punir como fake news a derrubada de páginas, fechem a imprensa brasileira que é uma fábrica de fake news", disse.A declaração foi concedida no evento Brasil pela Vida e pela Família, ocorrido no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta terça-feira (7/6). Por três votos a dois, a Segunda Turma do STF derrubou a decisão de Nunes Marques que suspendeu o mandato de Francischini. O parlamentar foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por disseminar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas.Bolsonaro defendeu Francischini e voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. “Esse deputado não espalhou fake news. O que ele falou na live eu também falei para todo mundo, que estava tendo fraude nas eleições de 2018. Quando se apertava o número 1 já aparecia o 13 na tela e confirmava a votação, foram dezenas de vídeos, dezenas de pessoas ligaram para mim durante a noite naquela primeira votação do primeiro turno de 2018. Isso é uma verdade!”, disse o presidente.