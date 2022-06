Bolsonaro diz ter feito 'acordo' com Moraes depois do 7 de setembro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta terça-feira (7/6), que aceitou assinar a carta escrita com auxílio do ex-presidente Michel Temer (MDB) e divulgada após os ataques feitos por ele e apoiadores no Dia da Independência (7 de setembro) ao Supremo Tribunal Federal (STF) porque o ministro Alexandre de Moraes concordou em fazer um acordo.Segundo Bolsonaro, Moraes “não cumpriu com nenhum dos itens” combinados para que a carta fosse publicada.

O chefe do Executivo federal não explicou qual seria o “acordo” entre ele e o ministro, mas frisou que a intermediação foi feita pelo ex-presidente Temer.“Não falei isso para ninguém, estou falando primeiro para você. Estava eu, Michel Temer e um telefone celular na minha frente. Ligamos para o Alexandre de Moraes e falamos três vezes com ele, e combinamos umas certas coisas para assinar aquela carta. Ele não cumpriu nenhum dos itens que eu combinei com ele”, disse.Bolsonaro disse não ter gravado a conversa por questão “ética”. “Jamais faria isso (...). Mas digo que o Alexandre de Moraes não cumpriu uma só das coisas que acertamos naquele momento para assinar aquela carta”.

Ao ser questionado sobre o conteúdo do acordo, o presidente preferiu não revelar. “Não, não vou te falar. A carta está pública, nós combinamos ali, são outras questões para diminuir a pressão sobre essa perseguição que ele [Moraes] faz até hoje em cima de pessoas que me apoiam”.

Temer desmente Bolsonaro

Em 2021, Jair Bolsonaro participou de uma série de manifestações no feriado do Dia da Independência (7 de setembro). Em cima dos palanques , o presidente insinuou um possível golpe, atacou os Três Poderes e ministros do STF e declarou que o sistema eleitoral brasileiro não oferecia segurança.O ex-presidente Michel Temer publicou nota para desmentir a afirmação de Jair Bolsonaro acerca do acordo com Alexandre de Moraes. Segundo o político do MDB, "não houve condicionantes", uma vez que se tratava de "um gesto conjunto de boa vontade e grandeza entre dois poderes do Estado brasileiro". Leia o comunicado na íntegra.