Segunda Turma do STF restabelece cassação de Fernando Francischini

Francischini foi o primeiro deputado cassado por 'fake news' (foto: Dálie Felberg/Alep)

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou, por três votos a dois, contra a decisão monocrática do ministro Kassio Nunes Marques que derrubou a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou o mandato do deputado estadual do Paraná Fernando Francischini (União Brasil).