Bolsonaro chama Barroso de "mau caráter" e diz que Moraes "tem um problema"

Bolsonaro também criticou a condenação do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ) (foto: Jim WATSON / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Roberto Barroso de “mentiroso” e “sem caráter”. O chefe do Executivo falava sobre declarações do magistrado que o acusava de ter um inquérito sigiloso para apoiar as afirmações sobre fraudes nas urnas.