Bolsonaro, Ciro e Lula lideram em rejeição para 2022, diz pesquisa

Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Lula (PT) lideram em rejeição segundo pesquisa Quaest/Genial divulgada nesta quarta-feira (08/06) sobre a eleição presidencial de 2022, em outubro. Bolsonaro encabeça a lista: 60% dos entrevistados dizem conhecê-lo e que não votariam nele.Leia: Eleitor tem mais medo de Bolsonaro ser reeleito do que da volta do PT ao poder

Ciro ocupa a segunda posição, com 52% de rejeição. Já Lula fecha o top 3, com 40%. No mesmo escopo, o petista lidera com 38% a opção "conhece e votaria". Ele é seguido por Bolsonaro, com 21%, e Ciro, com 4%.