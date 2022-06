Pesquisa: 65% não mudariam voto para Lula vencer no primeiro turno em 2022

Lula, pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2022 (foto: Sílvio Ávila/AFP)



Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (08/06) mostra que 65% das pessoas que não declararam voto em Jair Bolsonaro (PL) ou Lula (PT) nas eleições presidenciais de 2022, em outubro, não mudariam o voto para que o petista vencesse no primeiro turno. A estratégia é considerada pelo próprio levantamento como um "voto útil", quando se abre mão de uma escolha inicial para derrotar outro nome.









Do eleitorado do pedetista no primeiro turno, 38% afirmaram que mudariam o voto para Lula vencer no primeiro turno. Contudo, 59% dizem que não alterariam a escolha mesmo para triunfo do petista em primeiro turno.