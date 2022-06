Bolsonaro desafia TSE: 'Duvido que tenham coragem de cassar meu registro'

Bolsonaro volta a falar sobre 'insegurança' das eleições presidenciais (foto: Isac Nóbrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a falar sobre a “insegurança” das eleições presidenciais e desafiou ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cancelarem sua candidatura por disseminação de notícias falsas.O chefe do Executivo federal vem durante os últimos meses alegando que as eleições podem ser fraudadas e que as urnas eletrônicas não são seguras.“Tem coisas que fica complicado realmente confiar no sistema eleitoral. Não estou atacando a democracia ou o Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou desafiando os próprios ministros do Supremo a, em público, vir debater comigo a questão”, disse Bolsonaro durante visita às obras da ponte da integração Brasil-Paraguai e entrega de trecho de rodovia em Foz do Iguaçu, no Paraná.