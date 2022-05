Bolsonaro dará última palavra em campanha à reeleição, diz Flávio

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é coordenador da pré-campanha do pai, presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução/Redes sociais)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 do presidente Jair Bolsonaro (PL), disse nesta quarta-feira (18/5) que, na campanha à reeleição, quem dará a última palavra será o chefe do Executivo.

Questionado, em entrevista ao SBT, se o presidente conseguirá governar o país e organizar uma campanha ao mesmo tempo, Flávio, que é coordenador da pré-campanha do pai, respondeu: "Eu o ajudo com essa articulação toda e é um papel que eu sempre gostei de fazer. Eu tenho um trânsito maior com parlamentares alinhados conosco e até com os de oposição, pois sempre fui respeitoso nesse trato e não tenho mão pesada para me vingar de ninguém".

O parlamentar ainda explicou que Bolsonaro trabalha 24 horas por dia e o chamou de "workaholic", "apesar da imprensa criar a narrativa de que ele não trabalha baseado nas agendas oficiais". Ele ainda afirmou que o presidente acorda cedo. "Acorda de madrugada para passar WhatsApp para ministro e conversar com aliados."