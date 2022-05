Pesquisa Genial/Quaest: em MG, Lula tem 44% e Bolsonaro 28%

Com as intenções de voto estimuladas, quando são sugeridos nomes ao eleitor, Lula aparece com 44%, seguido de Bolsonaro, com 28%. Na sequência, três candidatos aparecem empatados na margem de erro: Ciro Gomes (PDT), com 5%, André Janones (Avante-MG), com 3%, e João Doria (PSDB), com 2%.