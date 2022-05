Lula em evento em Juiz de Fora: 'Vou fazer 40 anos em 4'

Ex-presidente Lula durante discurso em evento em Juiz de Fora (MG) (foto: Lucas Almeida)

O ex-presidente Lula (PT) fez uma visita a Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, nessa quarta-feira (11/5). Acompanhado da correligionária e prefeita da cidade, Margarida Salomão (PT), o atual pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência participou de encontros com prefeitos e vereadores da região e com líderes da educação e de movimentos sociais.