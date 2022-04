Bolsonaristas atacam ministro André Mendonça por voto contra Silveira

Ministro André Mendonça acompanhou em parte o voto do relator, Alexandre de Moraes (foto: AlanSantos/PR)

O ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, vem sendo alvo de ataques de apoiadores do Presidente nesta noite de quarta-feira (20/4), por ter votado a favor da condenação do deputado Daniel Silveira (União-RJ)

Quem diria que Kassio Nunes acertaria e André Mendonça erraria tanto. — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 20, 2022

Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro rebateram o posicionamento do ministro. A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disparou: "Quem diria que Kassio Nunes acertaria e André Mendonça erraria tanto".

A justiça é cega. E a injustiça é careca! — Carlos Jordy (@carlosjordy) June 26, 2020

O também deputado Carlos Jordy (PL-RJ) escreveu em sua conta no twitter: "A justiça é cega. E a injustiça é careca!". Jessé Lopes (PL-SC) ironizou: "OBRIGADO", ministro André Mendonça, por votar pela prisão de Daniel Silveira. O STF já formou maioria pela condenação. Até o momento, o placar está 6x1. Era preciso 5 votos para que o parlamentar fosse condenado", rebateu.

O @STF_oficial forma maioria pela condenação de @danielPMERJ . Como se se tratasse de um processo válido e não nulo desde a origem. P/ o @LulaOficial sobraram garantistas e filigranas processuais. P/ Daniel, acreditam que houve o devido processo legal? — Bia Kicis (@Biakicis) April 20, 2022

A deputada Bia Kicis (PSL-DF) comentou sobre a decisão do Supremo mencionando o ex-presidente Lula. "O @STF_oficial forma maioria pela condenação de @danielPMERJ. Como se se tratasse de um processo válido e não nulo desde a origem. Para o @LulaOficial sobraram garantistas e filigranas processuais. Para Daniel, acreditam que houve o devido processo legal?"



O deputado Daniel Silveira foi acusado de estimular atos antidemocráticos e atacar instituições como o Poder Judiciário e acabou sendo condenado a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado. Ele ainda poderá recorrer da decisão ao próprio Supremo. Ele apenas deverá ser preso quando não houver mais possibilidades de recurso.

O ministro André Mendonça acompanhou em parte o voto do relator, Alexandre de Moraes. Ele entendeu que as manifestações de Daniel Silveira foram abusivas e não tinham relação com a sua atividade legislativa.

Mendonça sugeriu que Daniel tivesse pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto e mais 130 dias multa, no valor de R$ 91 mil. Além disso, sugeriu que o Supremo enviasse à Câmara documento para a casa se manifestar pela cassação ou não do mandato do parlamentar.