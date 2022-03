Bia Kicis leva cachorro para recepção dos brasileiros resgatados na Ucrânia

AM

Bia Kicis leva cachorro para recepção de resgatados (foto: Redes Sociais/Reprodução) A deputada Bia Kicis (União-DF) levou um cachorro para a recepção dos aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), que trouxeram brasileiros e estrangeiros que escaparam do conflito na Ucrânia. A cerimônia aconteceu em Brasília, nesta quinta-feira (10/3), pouco depois do meio-dia.

“Até a nossa pet foi receber os pets que vieram com seus donos da Ucrânia. Muita emoção!”, afirmou a deputada bolsonarista nas redes sociais.

Bia foi acompanhar o presidente Jair Bolsonaro (PL). Além deles, estavam presentes a primeira-dama, Michelle Bolsonaro; o ministro da Defesa, Braga Netto; e o comandante da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Júnior.





Ucranianos, argentinos e um colombiano também estavam na aeronave. Foram resgatadas 68 pessoas no total, sendo 16 delas crianças.





As aeronaves modelos KC-390 e Legacy chegaram às 12h27 na Base Aérea de Brasília, escoltadas por dois caças da FAB. De menor porte, o Legacy trouxe as pessoas com dificuldades de locomoção.