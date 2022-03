Repatriados resgatados da Ucrânia são recebidos por Bolsonaro em Brasília (foto: ED ALVES/CB/DA.PRESS)

Os aviões da FAB trazendo brasileiros e estrangeiros que escaparam do conflito na Ucrânia pousaram em Brasília nesta quinta-feira (10/3) pouco depois do meio-dia. Entre brasileiros, ucranianos, argentinos e um colombiano, foram resgatadas 68 pessoas no total, sendo 16 delas crianças. As aeronaves modelos KC-390 e Legacy chegaram às 12h27 na Base Aérea de Brasília, escoltadas por dois caças da Força Aérea Brasileira (FAB). De menor porte, o Legacy trouxe as pessoas com dificuldades de locomoção.