Indicado de Bolsonaro ao STF, André Mendonça será relator contra o padrinho

André Mendonça será relator da notícia-crime apresentada por Randolfe Rodrigues (Rede-AP) contra Bolsonaro (foto: Rosinei Coutinho/STF)



A estreia de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal (STF) foi sorteada ontem e ele será relator da notícia-crime apresentada por Randolfe Rodrigues (Rede-AP) contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação e advocacia administrativa.









Em seguida à declaração, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra foi retirada da presidência do órgão pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Na época, foi dito que ela não atendia requisitos para a presidência.Em live na noite de quinta-feira, Bolsonaro minimizou as investidas no Iphan. “Mandei investigar e cheguei à conclusão de que o pessoal do Iphan teria que ser trocado. Vocês votam no presidente para deixar tudo como está ou para mudar alguma coisa?”, perguntou.



Em outro momento, disse não ter interferido na Justiça para o afastamento. O novo ministro do Supremo foi indicado pele chefe do Executivo. Mendonça tomou posse na quinta-feira, passados meses desde a indicação, só recentemnte referendada no Senado.