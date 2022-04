Parque Linear de BH une Duda Salabert e Nikolas Ferreira

(foto: Reprodução/Redes Sociais)

Nikolas Ferreira com a camisa do movimento em prol do Parque Ecológico Linear, nessa segunda-feira (foto: Reprodução/Instagram Pedro Lima)

Pensamentos convergentes

O debate em torno de uma área na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima para um futuro Parque Ecológico Linear ou construção de vias e prédios proporcionou a união de rivais políticos, como os vereadores de BH Duda Salabert (PDT) e Nikolas Ferreira (PL).Nessa segunda-feira (18/04), por exemplo, os dois estiveram no local, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de BH e limítrofe a Nova Lima, para acompanhar a visita do juiz federal Mário de Paula Franco Júnior ao terreno.Parte da sociedade civil se mobiliza, desde dezembro de 2019, para que o espaço da União não seja leiloado à iniciativa privada. O juiz Mário de Paula Franco Júnior é o responsável pelo julgamento de uma ação do Ministério Público Federal (MPF) que contesta o leilão da área e impediu um primeiro pregão no último mês Segundo vereador de BH mais votado da história (29.388 votos) e em primeiro mandato político, Nikolas Ferreira passou a acompanhar a causa para que a União possa repassar o terreno ao governo mineiro. O parlamentar constatou que a maioria da população é favorável à criação do parque, mas considera que o caso precisa sair da esfera federal para ter uma definição mais rápida."Já tinha conhecimento do [caso do] Parque Linear, mas sentia que cada um puxava para um lado. Alguns querem asfalto, outros, prédio, outros querem manter o parque, só que nunca anda", afirmou à reportagem doNikolas disse ter acompanhado a visita do magistrado à área verde para observar o sentimento da população sobre a destinação do Parque Linear. "A única coisa que quero é que saia do papel. Quando fica discutindo algo e nunca sai, acaba que uma hora perde a força e deixa a pauta de lado. Vou tentar interceder junto ao governo federal para que faça a doação desse local para o Estado para que fique menos burocrático, independentemente do planejamento que tenha ali", completou. Duda Salabert , recordista de votos na história de Belo Horizonte — foi escolhida por 37.613 cidadãos — apontou a soma de esforços como essencial para a manutenção do parque. "Estamos vivendo um cenário de emergência climática e crise hídrica, que tende a se agudizar nos próximos anos. Por isso, a luta pela defesa da biodiversidade e pela defesa das nossas águas extrapola questões ideológicas e partidárias", assinalou.

Para Nikolas Ferreira, não há surpresa na união dele a Duda. "Temos que conviver dentro da Câmara e, como disse no primeiro dia de mandato, no discurso, "'debateria ideias e não pessoas. Muitas das vezes vejo o contrário: quando vêm me atacar, na verdade, não atacam minhas ideias e, sim, a mim. já fui chamado de moleque, e criança. Já queimaram foto minha em manifestações que estavam presentes vereadoras do Psol", pontuou, lembrando atritos com colegas.



Enquanto Nikolas começa a ingressar de forma mais direta no tema, Duda Salabert está debruçada sobre o assunto desde janeiro deste ano e com o viés ambiental - pela instalação do Parque Ecológico Linear. A pedetista, vereadora em primeiro mandato político e a mais votada da história de BH com 37.613 votos, está na briga pelo verde naquele espaço, de 50 hectares e quatro quilômetros de comprimento.



"Havia parlamentares de diferentes bandeiras [na visita], mas, com um denominador comum: a preocupação em preservar e manter uma importante área verde da cidade, responsável, também, por contribuir com a segurança hídrica da Região Metropolitana", reforçou.



Enquanto isso, segue a luta de parte dos moradores e cidadãos para que a área não seja leiloada. O foco é Diogo Mac Cord de Faria, chefe da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, ligada ao Ministério da Economia. Com a presença de diversos políticos, também com senadores e deputados, o grupo pró-Parque Linear espera que o secretário logo seja interpelado com a vontade da maior parte dos envolvidos.