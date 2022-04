Paulinho da Força confirma apoio do Solidariedade a Lula

O anúncio foi feito após reunião com Lula e com a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, em São Paulo.

Me reuni hoje com o ex-presidente @LulaOficial e a presidente do PT, @gleisi, que deixaram claro a importância do apoio do Solidariedade e a construção de uma ampla aliança com outros partidos para as próximas eleições presidenciais. pic.twitter.com/zl8zZhZKNt %u2014 Paulinho da Força (@dep_paulinho) April 19, 2022

"Hoje, aqui, nós selamos os nossos compromissos. Vamos fazer o evento na direção da executiva nacional do Solidariedade, no dia 3, conforme eu tinha combinado com a Gleisi, para definitivamente selar a aliança com o Lula", afirmou Paulinho.De acordo com o presidente do Solidariedade, Lula pediu que ele busque novos apoios para juntos vencerem as eleições. "Com união e diálogo, vamos lutar para recuperar o emprego e a renda do povo brasileiro", disse Paulinho.