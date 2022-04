Duda Salabert, vereadora de BH, assume posto na direção nacional do PDT

Duda Salabert (foto) é cotada para novos voos políticos na eleição deste ano (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Vereadora de Belo Horizonte, Duda Salabert assumiu, nesta segunda-feira (18/4), um dos assentos da Executiva Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT). O grupo é responsável por dirigir a sigla e tomar decisões sobre os rumos dos pedetistas.Duda foi cortejada por partidos como PV e PSB, mas resolveu seguir no PDT . Vice-presidente trabalhista em Minas, ela é cotada para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. A parlamentar será vice-presidente nacional de combate à intolerância e vai participar, ainda, de uma comissão sobre o tema."Quando me filiei, o PDT me convidou para a vice-presidência estadual. Convite que aceitei com muita honra. Agora fico imensamente feliz com esse novo convite: fazer parte da Direção Nacional do Partido", disse a vereadora.Duda recebeu as boas-vindas do deputado federal André Figueiredo (CE), um dos vice-presidentes do PDT nacional."É uma honra vê-la marchando ao nosso lado, em prol de um país social e ambientalmente mais justo! E vida longa a um projeto de desenvolvimento que jamais ponha em 2o plano os direitos humanos e a luta ambiental", afirmou.O PDT trabalha para emplacar a pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Hoje, os aliados dele lançaram um samba a fim de impulsionar o projeto nacional da sigla Em Minas Gerais, o PDT não descarta apoiar Alexandre Kalil (PSD) na disputa pelo governo. A prioridade, porém, é ter um palanque que garanta visibilidade a Ciro. A proximidade de Kalil a Lula (PT) motivou o lançamento da pré-candidatura do ex-deputado Miguel Corrêa ao Palácio Tiradentes Mulher trans, Duda é a política mais bem votada em todas as eleições para o Legislativo belo-horizontino. Em 2020, ela foi escolhida por 37.613 eleitores.