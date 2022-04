'Pagode do Cirão': clipe faz críticas a Lula e Bolsonaro

O material reforça a estratégia de Ciro de destacar suas propostas à Presidência. (foto: Reprodução/Youtube)

O pré-candidato ao Planalto pelo PDT, Ciro Gomes, lançou nesta segunda-feira (18/4) um videoclipe e nova música para sua campanha, o Pagode do Cirão. O material reforça a estratégia de Ciro de destacar suas propostas à Presidência.

Gravada como um pagode, a letra da música lançada faz críticas a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), mas principalmente chama atenção do eleitor para Ciro como uma alternativa ao dois. "Saber que um rouba, mas faz, e o outro, esse rouba sem fazer", afirma a música.





O vídeo divulgado hoje ainda classifica votar nos dois pré-candidatos, que lideram as pesquisas, como "um tremendo tiro" no pé, e afirma que Ciro não "precisa falar mal, ou forçar sua decisão". Até o momento, o pré-candidato tem lançado vídeos com críticas tanto a Lula quanto a Bolsonaro, e também a João Doria (PSDB) e Sergio Moro (União Brasil) - que não deve mais concorrer ao Planalto.





O Pagode do Cirão também reforça o novo mote de sua campanha, lançado na última terça (12): "Tá em dúvida? Tá na hora de você olhar para o Ciro". A frase foi baseada em pesquisas qualitativas, e Ciro chegou a afirmar em suas redes sociais que consegue perceber a dúvida dos brasileiros em escolher o próximo presidente da República.