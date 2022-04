Reajuste: Zema responde Pimentel e lembra 'dívidas e salários atrasados'

Posse de Zema como governador em 2019, junto a Pimentel na Assembleia de Minas (foto: Willian Dias/Assembleia Legislativa de Minas Gerais) Governador de Minas Gerais desde 2019, Romeu Zema (Novo) respondeu nesta segunda-feira (18/04) o antecessor Fernando Pimentel (PT) quanto ao veto ao reajuste ampliado para servidores estaduais. Zema utilizou as redes sociais para afirmar que o petista deixou o funcionalismo com dificuldades financeiras, como atraso de salário.









O atual governador mineiro ainda utilizou uma tag para se referir à situação como "assombração", já que o salário está em dia desde agosto de 2021 após consecutivos atrasos. Em 2018, ano em que Zema debutou na política, Pimentel ficou no primeiro turno, com vitória do novista no segundo - com 71,8% dos votos válidos - sobre Antonio Anastasia (PSDB).





"Esse passado no vermelho, nós mineiros não aceitamos mais. #SaiPraLáAssombração", complementou Zema, que deve tentar reeleição nas eleições gerais de 2022, em outubro. Pimentel é cotado para tentar uma cadeira como deputado federal no pleito. A reportagem procurou o PT de Minas e aguarda posicionamento sobre as declarações de Zema.





Zema vetou, em 4 de abril deste ano, um reajuste ampliado de 14% para segurança pública e saúde e 33,24% para educação, mantendo uma recomposição de 10,06% a todo funcionalismo público. A negativa do governador, contudo, foi derrubada na última terça-feira (12) pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).





"Da mentira eleitoreira aprovada hoje por deputados estaduais na Assembleia, de aumentos superiores ao funcionalismo público de Minas, a pergunta é: Quem vai assinar o cheque de R$ 9 bilhões pra pagar a conta?", afirmou Zema, no dia em que o veto foi derrubado. Com o argumento de prezar pela "responsabilidade fiscal e a legalidade", o Governo de Minas vai ingressar na Justiça para tentar impedir a recomposição adicional.