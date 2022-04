PRTB vai à Justiça pedir a cassação de Nikolas Ferreira, vereador de BH

Nikolas Ferreira, vereador em primeiro mandato, se filiou ao PL no mês passado (foto: Gladyston Rodrigues/16/11/2020)

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) reivindica, na Justiça Eleitoral, a perda do mandato de Nikolas Ferreira, vereador de Belo Horizonte. A ação contra o parlamentar foi oficializada neste domingo (3/4). A legenda, que abrigava Nikolas até o mês passado, pede a cassação dele por causa da transferência para o Partido Liberal (PL).Nikolas optou por se filiar ao PL a fim de seguir os passos do presidente Jair Bolsonaro, que entrou para os quadros liberais em novembro do ano passado . De acordo com o vereador, o segundo mais votado da história de Belo Horizonte, o PRTB descumpriu um trato firmado em 2020."No ato de filiação ao PRTB, a gente acordou que eu iria seguir o presidente para o partido que ele fosse. Após longas conversas e tentativas, o partido simplesmente descumpriu", disse, aoA janela partidária, prazo legal para trocas de legenda, se encerrou na sexta-feira (1/4). O período serve para que deputados estaduais e federais possam se transferir sem que haja risco de perda de mandato. Vereadores, no entanto, só têm direito legal à janela em anos de eleição municipal. Por isso, quando anunciou a mudança para o PL, Nikolas reconheceu o risco "É legal essa atitude do PRTB, de pedir a minha cadeira, mas ela é imoral, uma vez que havia um acordo prévio", protestou.No último pleito, Nikolas foi escolhido por 29.388 eleitores. Se a ação do PRTB prosperar, quem assume a vaga é Uner Augusto, que recebeu 2.735 votos. Ele também é alinhado a Bolsonaro.Nikolas Ferreira afirmou ainda não ter tido acesso aos autos do processo iniciado pelo PRTB. Apesar disso, ele crê que o descumprimento do acordo de 2020 é suficiente para mantê-lo no cargo."O que eu fiz foi estar preparado para uma futura missão, neste ano, em algum outro cargo", projetou.A filiação do jovem de 25 anos ao PL foi parte de um movimento da sigla para atrair bolsonaristas de Minas Gerais . Chegaram à agremiação nomes como o deputado estadual Bruno Engler e o deputado federal Junio Amaral.Para o governo do estado, os liberais pretendem lançar o senador Carlos Viana, que a convite de Bolsonaro deixou o MDB . Marcelo Álvaro Antônio, parlamentar federal, deve ser a aposta para disputar o Senado.