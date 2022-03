Nikolas Ferreira arrisca mandato ao sair do PRTB e ir para PL de Bolsonaro

Nikolas disse que pode perder o cargo de vereador (foto: Reprodução/Redes Sociais )









“Depois de muito tempo, raciocinei e pensei naquilo que eu tenho que fazer e, basicamente, eu me vi em dois caminhos: um caminho que é me manter no meu partido atual, ficar de maneira confortável e ficar em um partido que eu não tenho os mesmos princípios e valores - inclusive, descumpre acordos", iniciou.





"Outro caminho era seguir atrás do presidente que lutou durante 28 anos contra todo esse sistema e ir atrás daquilo que eu acredito”, complementou o mineiro.

A decisão mais difícil da minha vida. Agora é tudo ou nada. pic.twitter.com/TKbgNXUrBy %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) March 22, 2022

Nikolas explicou que tinha combinado com o PRTB que seguiria as decisões de Bolsonaro. “No começo do meu mandato, eu fiz um acordo com o meu partido que eu seguiria o presidente para onde quer que ele fosse. Para qual partido ele fosse, eu iria atrás”, afirmou.





O vereador completou que tentou negociar com o antigo partido, mas sem sucesso. “Não sei se, de fato, foi por interesses escusos ou maiores, eles não quiseram me liberar”, completou.





“Em breve, de fato, eu posso perder o meu mandato, mas eu devo lealdade a minha família, a Deus, acima de tudo, e também a você, meu eleitor”, disse. Nikolas também pediu confiança e apoio para seus seguidores.

O vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira anunciou, na noite desta terça-feira (22/3), que deixou o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) para entrar no Partido Liberal (PL), atual legenda do presidente Jair Bolsonaro. “Vou para tudo ou nada”, pontuou em um vídeo nas redes sociais.