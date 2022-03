Com Michelle e Damares, Bolsonaro vai até o Tocantins

Em ritmo de campanha, Bolsonaro leva Michelle e Damares em viagem a Tocantins (foto: Alan Santos/PR) Na última agenda em Tocantins nesta terça-feira (22/3), o presidente Jair Bolsonaro (PL) não deixou de fazer campanha para seu governo. Ele levou a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, aniversariante do dia, e a ministra da Mulher, Damares Alves, na viagem. O movimento pode ser uma sinalização do chefe do Executivo ao eleitorado feminino, motivado pela popularidade de ambas as mulheres.









Na cerimônia de lançamento do programa “DNA do Brasil”, em Porto Nacional (TO), a primeira-dama esteve reunida com crianças com deficiência física e intelectual. Apesar de não discursar, recebeu um presente dos pequenos e uma oração de um dos adolescentes.





Articuladores da reeleição do presidente já perceberam a influência que Michelle tem no público feminino. Cada vez mais, a esposa de Bolsonaro está presentemente ativa nas solenidades.





Já Damares aproveitou seu tempo para destacar a inclusão social que o governo federal vem promovendo. O ministério comandado por ela é um dos responsáveis pelo programa lançado. A chefe da pasta da Família fez uma autodescrição para que telespectadores cegos pudessem ter dimensão de como ela estava no evento. "Com esse programa, o objetivo é que possamos participar e vencer todas as paraolimpíadas", disse.





Bolsonaro, por sua vez, voltou a dizer que seu governo não teve corrupção. "Estamos há três anos e três meses sem corrupção no governo federal. Isso não é virtude, é obrigação. O governo que teve o menor orçamento e que tem mais obras pelo Brasil", disse.









Ao lado do governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa (sem partido), deputados, senadores e prefeitos locais, o chefe do Executivo frisou para a plateia de dezenas de pessoas que dará início à federalização da BR 010 e, após concluído esse processo, será possível propor emenda para a ponte que o povo da região tanto deseja.





"Em toda a extensão do Brasil, muitas pontes foram concluídas. Outras, estão em construção. Um dos objetivos principais é fazer com que vocês não paguem mais pedágios nos rios", afirmou Bolsonaro.





O presidente ainda aproveitou para reforçar sua posição religiosa. "As cores que predominam hoje no país são a verde e amarela, temos hoje em dia um presidente da República que acredita em Deus, defende a família e deve lealdade ao seu povo", frisou.





DNA do Brasil

A proposta do governo federal, em parceria com o Ministério da Mulher e o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte (IDECACE), visa garantir o desenvolvimento de talentos para o esporte, a formação profissional e a inclusão social de crianças e adolescentes tocantinenses.