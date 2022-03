ALMG acata pedido de Zema e retira urgência do Regime de Recuperação Fiscal

Com a retirada de urgência, o PL 1.202/19 volta a tramitar em dois turnos (foto: Clarissa Barçante/ALMG) A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) retirou nesta terça-feira (22/3) o regime de urgência do Projeto de Lei (PL) 1.202/19, que autoriza o Estado a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).





A decisão ocorre após um pedido do próprio governador, Romeu Zema (Novo), para que a votação de outros projetos, como do reajuste do salário das forças de segurança, possam ter prioridade.





Com a retirada de urgência, o PL 1.202/19 volta a tramitar em dois turnos e a ser analisado pelas comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Forças de segurança

Ocorre amanhã (23/3) a votação em plenário do primeiro turno da proposta de 10,06% feita pelo chefe do Executivo estadual.













Um acordo entre os deputados vai aguardar a proposta voltar para as comissões após a primeira aprovação em plenário, para que sejam apresentadas emendas antes do segundo turno.