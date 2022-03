Governadores prorrogam congelamento do ICMS sobre combustíveis

Governadores vão prorrogar congelamento do ICMS sobre combustíveis por mais 90 dias (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Ficou decidido na reunião do Fórum de Governadores realizada na manhã desta terça-feira (22/3) que os estados irão manter, por mais 90 dias, o congelamento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre a gasolina, o etanol e o gás de cozinha (GLP). Medida expiraria em 31 de março. O Comitê de Conselho da Fazenda (Confaz) deve se reunir para aprovar uma resolução sobre diesel nesta quinta-feira (24).

Os líderes estaduais também decidiram autorizar os procuradores regionais a ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar o artigo 7 da Lei Complementar 192/22, sancionada sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). A lei prevê a incidência por uma única vez do ICMS sobre combustíveis, inclusive importados, com base em alíquota fixa por volume comercializado.





