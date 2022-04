Zema quer debater alianças antes de definir vice para campanha

Candidatura de Zema ao governo de Minas foi anunciada oficialmente ontem durante evento do Novo, em São Paulo (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 23/3/22)





Apesar das possibilidades, o grupo de Zema quer esperar a Diferentemente de Alexandre Kalil (PSD), que tem o deputado estadual Agostinho Patrus, agora no PSD, como favorito para ser seu companheiro de chapa na disputa pelo governo de Minas Gerais, o entorno de Romeu Zema (Novo) ainda debate a melhor opção para ocupar o posto de vice do pré-candidato à reeleição. Nomes como os dos deputados federais Marcelo Aro (PP) e Bilac Pinto (União Brasil) são cogitados. Mateus Simões, filiado ao Novo e ex-secretário-geral do Palácio Tiradentes, é outro em pauta.Apesar das possibilidades, o grupo de Zema quer esperar a definição dos partidos que vão compor a coligação para definir os rumos . A possibilidade de uma coalizão nacional em torno de uma “terceira via” presidencial também pode afetar o cenário local.

Chapa 'puro-sangue'







As três siglas, componentes da base aliada ao Executivo na Assembleia Legislativa, defendem a escolha de Aro para a vaga de vice-candidato. O parlamentar é o líder do governo estadual na Câmara dos Deputados. O Avante, outra legenda governista, também tem boas chances de engrossar o bloco. Desde o ano passado, Zema admite publicamente a necessidade de se juntar a outros partidos na eleição de outubro. Quando foi eleito pela primeira vez, o político do Novo estava amparado por uma chapa “puro-sangue”. Desta vez, Podemos, PP e Agir devem caminhar com o governador.As três siglas, componentes da base aliada ao Executivo na Assembleia Legislativa, defendem a escolha de Aro para a vaga de vice-candidato. O parlamentar é o líder do governo estadual na Câmara dos Deputados. O Avante, outra legenda governista, também tem boas chances de engrossar o bloco.





“A lógica, tanto para a vaga de (candidato ao) Senado, quanto para a vaga de vice, é que seja uma construção dos partidos da coligação. Primeiro, precisamos acabar de entender quais são esses partidos”, disse Mateus Simões ao Estado de Minas.



Embora tenha deixado oficialmente o governo por causa da pretensão de disputar algum cargo eletivo neste ano, Simões tem papel importante nas conversas sobre o futuro de Zema. O atual vice-governador, Paulo Brant, deixou o Novo em 2021, rumo ao PSDB. O ex-secretário crê que há possibilidade de atrair os tucanos à aliança eleitoral. “Não teria motivos para a gente não caminhar com o PSDB – e acredito que a gente tem conversas produtivas, ainda, para manter com o União”, afirma.





Federações partidárias

Na visão do articulador, as tratativas sobre o vice-candidato e o ocupante da vaga ao Senado Federal deveriam, no cenário ideal, ser aprofundadas neste mês. A prerrogativa dada aos partidos para a formação de federações , no entanto, deve atrasar para maio o estreitamento do debate.





“Bilac é o nome mais óbvio do União e Brant é o nome mais óbvio do PSDB. Aro é o nome mais óbvio do PP, como o meu é o nome natural do Novo. Esses nomes são repetidos porque são óbvios — o que não significa que sejam esses os nomes. Para nós, é mais importante construir esse projeto comum, com o que vai ser defendido, do que chegar a um nome ou outro”, assegura.