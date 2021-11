Adalclever Lopes se filia ao PSD ao lado de Kalil, Kassab e Fuad Noman

Adalclever foi à sede nacional do PSD para se filiar ao partido (foto: PSD Nacional/Divulgação)

Articulações à vista

O secretário de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte, Adalclever Lopes, se filiou nesta quarta-feira (24/11) ao Partido Social Democrático (PSD), mesma sigla de Alexandre Kalil. A assinatura da ficha de ingresso na agremiação ocorreu em Brasília (DF). Além de Kalil, outros pessedistas, como o vice-prefeito da capital, Fuad Noman, e o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, estiveram presentes.Adalclever estava no MDB, mas deixou o partido após divergências, sobretudo, com o presidente estadual emedebista, o deputado federal Newton Cardoso Júnior . O secretário é um dos principais articuladores de Kalil. Há, inclusive, quem acredite na possibilidade dele assumir o posto de tesoureiro do PSD em Minas Gerais.No evento de filiação de Adalclever, também estava Alexandre Silveira, presidente do partido no estado, suplente de Antonio Anastasia, e cotado para disputar o Senado Federal em 2022.A crise entre a ala de Adalclever e a cúpula do MDB é ilustrada por eventos ocorridos no início deste mês. No dia 5, lideranças nacionais como o ex-presidente Michel Temer estiveram em Belo Horizonte e convidaram Kalil para se filiar . Menos de 24 horas depois, em evento com Romeu Zema (Novo), Newton Cardoso Júnior abriu as portas da sigla para o governador Internamente, Adalclever era ferrenho defensor de que o MDB, como fez na eleição municipal de 2020, deveria acompanhar o prefeito de BH em eventual campanha ao governo. Apesar da saída dele do partido, ainda há agentes que trabalham na prefeitura filiados à entidade emedebista.Filho de Mauro Lopes, deputado federal mineiro abrigado pelo MDB, Adalclever foi um dos responsáveis pela articulação que rendeu a Kalil a presidência da Frente Mineira de Prefeitos (FMP) . A reativação da entidade foi vista como essencial pelo grupo que tenta emplacar o prefeito belo-horizontino como candidato ao governo estadual em 2022.Neste ano, o secretário precisou ir à Câmara Municipal para depor a duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). Os comitês trataram do combate à COVID-19 em BH e da gestão da BHTrans.Adalclever Lopes foi deputado estadual por anos a fio. De 2015 a 2019, presidiu o Parlamento mineiro. Na última eleição ao governo, após o PSB desistir de lançar Marcio Lacerda, assumiu a cabeça da chapa e disputou a corrida ao Palácio Tiradentes. Terminou em quarto lugar, com 2,77% dos votos.Depois, o político chegou a atuar como consultor de Relações Internacionais da PBH. Ele assumiu a secretaria de Governo neste ano. Ele precisou se defender, no Conselho de Ética municipal, de denúncia apresentada pelo ex-chefe de gabinete de Kalil, Alberto Lage, sobre a pressão a um publicitário para bancar pesquisa eleitoral.