Ex-ministro de Bolsonaro, Ricardo Salles chama Moro de 'comunista e traíra'

Ex-ministro Ricardo Salles durante programa da Rádio Jovem Pan (foto: Reprodução/Youtube)

Ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles classificou o também ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro de ‘comunista’ e 'traíra'. Os insultos foram feitos na manhã desta quarta-feira (24/11). Moro é virtual oponente do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

“A Política de dissimulação, de traição do Moro, que aceitou ser ministro do Bolsonaro sabendo que não tinha nada a ver com o governo, que ele é de esquerda, que ele é contra as armas, a favor da liberação das drogas.....”, afirmava Salles, durante entrevista ao programa Morining Show, da Rádio Jovem Pan, quando foi interrompido por um dos entrevistadores, que afirmou ao fundo: ‘Moro é comunista’, sendo imediatamente endossado por Salles, que repetiu: “O moro é comnunista, é lógico”.

Ex-ministro Ricardo salles deixou o governo Bolsonaro sob denúncia de irregularidades no ministério que comandou.



Alvo de inquérito que investiga um esquema ilegal de retirada e venda de madeira, Ricardo Salles decidiu deixar o Ministério do Meio Ambiente quando soube que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pediria sua prisão.



Na manhã de hoje, Salles disse que apesar de ter deixado o governo Bolsonaro, continua apoiando o presidente em seu projeto de se candidatar á reeleição. “Ele é o capitão do nosso time. O nosso time é do Bolsonaro”, afirmou.



Para Salles, além de traíra, Moro também também teria sido oportunista ao aceitar o convite para assumir o ministério da Justiça e Segurança Pública. “O time do traíra (Moro), que foi oportunista para virar ministro do supremo”.