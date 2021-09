Ex-ministro Salles ironiza invasão do MTST na Bolsa de Valores: 'Lulalá'

Integrantes do MTST na porta da Bola de Valores, em São Paulo (foto: NELSON ALMEIDA / AFP) O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles ironizou uma manifestação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) que ocupou a Bolsa de Valores, em São Paulo, em protesto contra a fome e a inflação.

“Lulalá…brilha uma estrela… Lulalá … cresce a esperança … Lulalá …valeu a espera … Lulalá”, escreveu.

Lulalá...brilha uma estrela... Lulalá ... cresce a esperança ... Lulalá ...valeu a espera ... Lulalá... pic.twitter.com/WoLTxfXXuy %u2014 Ricardo Salles (@rsallesmma) September 23, 2021





Integrantes do MST invadiram, nesta quinta-feira (23), a B3, sede da Bolsa de Valores brasileira, em protesto. Os manifestantes levaram barracas para acampar no local, além de faixas e cartazes.





“Este é o prédio da bolsa de valores de São Paulo. Aqui é negociada toda a riqueza do Brasil. Aqui são formados os bilionários do sistema financeiro. Aqueles que ficam ricos à custa da nossa pobreza. Aqui descobrimos que existem dois tipos de Brasil”, diz a conta do MST no Twitter.





De acordo com o movimento, a Bolsa retrata um Brasil de parasitas do mercado financeiro que vivem do “rentismo”. E do outro lado, um país de trabalhadores sobrevivem com um “auxílio emergencial de 5,00 reais por dia”.





“Se tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro! Mas aqui está o povo sem medo de lutar e hoje viemos deixar nosso recado: Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro”, escreveram.