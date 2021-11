Michel Temer convida Kalil para se filiar ao MDB, durante visita a BH

Michel Temer e Alexandre Kalil conversaram durante visita de integrantes da cúpula do partido a BH (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)







O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi convidado para se filiar ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), durante encontro com o ex-presidente Michel Temer e outros integratens da cúpula do partido. A reunião ocorreu na sede da Prefeitura de Belo Horizonte. Temer foi um dos que confirmaram o convite a Kalil, mas despistou a respeito da "paternidade" da ideia. O ex-ministro e ex-senador Hélio Costa, também presente ao bate-papo, porém, afirmou que o aceno partiu justamente de Temer.





“Sei que ele está sendo convidado pelo MDB. Acabei de saber pelo MDB aqui de Minas Gerais (que Kalil foi convidado) para vir para o partido. Já percebi, pelos emedebistas que estão aqui, que ele seria muito bem recebido”, disse o ex-presidente em entrevista após a agenda. “(Foi) um convite feito pelo ex-presidente da República Michel Temer, que é referência no MDB e, certamente, um emedebista histórico. Quando ele convida o prefeito Kalil para integrar o MDB, evidentemente que nós todos estamos cumprimentando Kalil e esperando que ele tome essa decisão.”





O grupo político de Kalil, iminente candidato ao governo mineiro em 2022, tem a presença de lideranças de diferentes agremiações, como o presidente da Assembleia Legislativa de MG, Agostinho Patrus (PV). Um dos interlocutores mais próximos ao prefeito, no entanto, é o emedebista Adalclever Lopes, que ocupa a Secretaria de Governo. Em 2020, o MDB compôs a coligação que apoiou a reeleição de Kalil.





Kalil está no PSD desde 2019. O presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, deseja dar autonomia ao prefeito na condução de eventual candidatura ao Palácio Tiradentes. Os pessedistas avaliam que Kalil pode ser “carro-chefe” da estratégia de montar palanques regionais fortes. Os nomes locais são considerados importantes na sustentação à hipotética participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na corrida presidencial. Se Kalil ficar no PSD, os emedebistas planejam discutir apoio a ele no próximo pleito em tempo oportuno.





De acordo com Michel Temer, a decisão caberá ao diretório local, comandado pelo deputado federal Newton Cardoso Junior. “Certamente, vamos começar (a debater) mais para a frente. Mas a decisão é local”, assegurou. Quem também pregou respeito à decisão da Executiva estadual foi Hélio Costa: “Kalil é uma pessoa muito querida. Independentemente de partidos, é uma pessoa que tem história na cidade, popular, com aceitação muito grande em todas as classes em BH e, possivelmente, em Minas Gerais”.





Temer veio a Belo Horizonte para se encontrar com empresários e lideranças do mundo político. Por isso, pediu uma visita de cortesia ao prefeito. Ao lado dele, estiveram o ex-senador Romero Jucá e também o deputado federal Fábio Ramalho (MDB-MG), além de Hélio Costa. A Prefeitura de BH recebeu, ainda os deputados estaduais Sávio Souza Cruz e Tadeu Martins Leite.





Recentemente, parte do MDB mineiro tentou tirar Newton Cardoso Junior do comando da direção estadual. Ele acabou mantido no posto.





A 11 meses das eleições, Temer crê que “tudo é possível”. Em meio à profusão de pré-candidatos que tentam se opor a Jair Bolsonaro (sem partido) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o emedebista não descarta, inclusive, o nome de Kalil. A disputa pelo posto de terceira via é ampla e vai do Novo, que lançou a pré-candidatura do cientista político Luia Felipe D'Ávila, ao PDT de Ciro Gomes. Há, ainda, nomes como os de Eduardo Leite e João Doria, que reivindicam a indicação do PSDB, e Rodrigo Pacheco, recém-filiado ao PSD, que tenta ser convencido por seus pares a participar do pleito.





Em BH, Temer foi questionado pelo Estado de Minas sobre as possibilidades de Kalil, iminente candidato ao governo estadual, ser alçado à eleição nacional. “Tudo é possível. Hoje ainda, vindo para cá, li nos jornais que já há 11 pré-candidatos na chamada terceira via. Kalil faz uma gestão muito boa aqui. Também poderia ser um 12º da terceira via”, disse ele.





FRENTE

Nova decisão da Justiça garantiu ontem ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), retomar a presidência da Frente Mineira de Prefeitos (FMP). Eleito em 12 de agosto para assumir a liderança da entidade, a decisão estava suspensa desde 20 de outubro, após o chefe do Executivo de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, Marcos Vinícius da Silva Bizarro, alegar que a eleição não foi corretamente divulgada. Ontem, a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu suspender a decisão da primeira instância e, com isso, validar a eleição de Kalil e Daniel na FMP, até o julgamento do mérito pela Câmara de formação do contraditório”.