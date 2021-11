Ao desembarcar em Brasília, Moro é recebido com suco de laranja

Ex-ministro Sergio Moro (foto: Redes sociais/Reprodução)

O ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro foi surpreendido com um suco de laranja ao desembarcar em Brasília, nesta quarta-feira (3/11). A bebida foi entregue por membros do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis) e do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal (SindjusDF).