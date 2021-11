Conselho de Ética da Câmara arquiva processo contra deputado Luis Miranda

AM

Deputado Luis Miranda foi acusado pelo PTB de ter tentado prejudicar o presidente Bolsonaro (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados) Por 13 votos a 1, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (3/11), o parecer do relator Gilberto Abramo (Republicanos-MG) pelo arquivamento do processo contra o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF).

O único voto contrário foi o da deputada bolsonarista Soraya Manato (PSL-ES).

A votação foi marcada por uma reviravolta. Primeiro, Abramo, relator do caso, votou pela continuidade do processo. Depois de receber as explicações da defesa, ele alterou o parecer e votou pelo arquivamento.





Miranda foi o responsável por uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. O parlamentar apontou uma série de irregularidades envolvendo as negociações para a compra da vacina Covaxin entre a Precisa Medicamentos, intermediária do laboratório indiano Bharat Biotech, e o Ministério da Saúde.





A denúncia contra Miranda tinha sido feita pelo PTB. O partido acusou o deputado de ter tentado prejudicar o presidente e o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.