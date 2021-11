Zema anuncia a construção de heliponto em hospital da UFTM, em Uberaba

Zema assina documento que libera início das obras do heliponto do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (foto: Renato Manfrim/Esp. EM) Após passagem em Uberlândia, a maior cidade do Triângulo Mineiro, na última sexta-feira (29/10), quando anunciou R$ 20,5 milhões para a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), o governador Romeu Zema visitou Uberaba, a segunda maior cidade desta região, hoje (3/11). Amanhã, ele estará em Araxá, sua terra natal, onde participará da abertura da ExpoQueijo.

Em Uberaba, durante solenidade aberta ao público, no final desta manhã, na Praça da Abadia, o governador anunciou o repasse de R$ 11 milhões para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), através de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de Brumadinho, além da entrega de kits para a Defesa Civil da cidade e região. O evento contou com a presença de prefeitos da região, entre outras autoridades.



Dos R$ 11 milhões para a UFTM, R$ 8,5 milhões serão usados na construção de heliponto, que será anexo ao Hospital de Clínicas da universidade, e R$ 2,5 milhões para implantação de projetos de geração de energia fotovoltaica na instituição.

Os novos kits para Defesa Social serão destinados aos municípios de Uberaba, Água comprida, Araxá, Campo Florido, Delta, Frutal e Santa Juliana. Cada kit é composto por uma caminhonete, um notebook, cinco coletes reflexivos e uma trena digital.

Durante a sua visita a Uberaba, o governador também garantiu para os alunos das escolas estaduais da cidade a troca de 7.630 conjuntos imobiliários. “Além disso, mais de 200 (conjuntos imobiliários) para os professores, totalizando mais de R$ 5 milhões para as escolas da cidade”, afirmou Zema.

“O dinheiro (os R$ 11 milhões) já está na conta. Parte deste montante vai ser usado para salvar vidas através da construção do heliponto que vamos acelerar as obras e entregá-lo o mais breve possível”, destacou a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), durante a sua fala no evento da Praça da Abadia.

O HC-UFTM é referência no atendimento à saúde na macrorregião Triângulo do Sul, composta por Uberaba e outros 26 municípios

Necessidade de um heliponto no HC-UFTM foi levantada por ex-comandante do 8º BBM em 2019

No final de 2019, o ex-comandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), tenente coronel Anderson Passos, declarou sobre a necessidade de um local adequado para pousos e decolagens do helicóptero Arcanjo 6.

Na época, Passos destacou das dificuldades para o transporte de pessoas que sofrem graves traumas em acidentes de trabalho e de trânsito até o HC, já que o pouso do helicóptero acontece no campo do Uberaba Tênis Clube (UTC), local há cerca de dois quarteirões do hospital.

“O heliponto do HC-UFTM vai diminuir cerca de cinco minutos nos atendimentos de pacientes graves”, ressaltou a prefeita de Uberaba.

Antes de Uberaba, Zema esteve em Uberlândia, Ituiutaba e Prata

Na última sexta-feira (29/10), Zema esteve em Uberlândia, onde anunciou R$ 20,5 milhões para a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a partir do Programa Apoio às Universidades Federais de Minas Gerais.

Os recursos destinados para a UFU serão utilizados para a conclusão das obras da nova unidade da instituição em Patos de Minas, além de reformas e aquisições de equipamentos tecnológicos.

Em Uberlândia, Zema também anunciou a entrega de kits da Defesa Civil para o município e para Capinópolis, Gurinhatã, Prata, Araguari e Monte Alegre de Minas.



Ainda na última sexta-feira, o governador desembarcou em Prata e participou da assinatura de contrato para obras de recuperação da MGC-497.

Já no último sábado (30/10), Zema cumpriu agenda em Ituiutaba, onde anunciou que o Hospital São José passará a receber uma verba anual de R$ 4,2 milhões, sendo que, antes, segundo o governador, a unidade recebia investimento de R$ 1,3 milhão.

O Hospital São José é referência para Ituiutaba e outros oito municípios da região: Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Centralina, Gurinhatã, Ipiaçu e SantaVitória.