Bolsonaro diz que vai para Dubai com hotel pago pelo príncipe dos Emirados

Bolsonaro afirmou que até a primeira-dama vai querer ir para Dubai (foto: PR/REPRODUÇÃO)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta quarta-feira (3/11), que deve se hospedar em Dubai em um hotel “hiperluxuoso” que será pago pelo príncipe do Emirado árabe. A declaração foi dada durante conversa com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada.