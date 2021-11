PEC dos Precatórios: PT decide manter oposição

Bohn Gass (RS) (foto: Agência Brasil/Reprodução) Com 53 deputados, a bancada do PT vai manter a oposição à PEC dos Precatórios, que deve ser votada nesta quarta-feira (3/11), e é a esperança do governo para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400. O partido está reunido para tratar do assunto, mas o líder da legenda, Bohn Gass (RS), antecipou a decisão ao Correio. O Planalto vinha contando com um possível recuo petista para aprovar a proposta.





"Nós vamos manter a nossa posição contrária, porque o conjunto da obra que não está correto. O trabalhador precisa de apoio, mas não é dando calote que se deve fazer isso; tem outras formas de ajudar, e o governo tenta se justificar fazendo chantagem e dando calote", disse Gass.





O parlamentar chama de calote a parte da PEC que prevê o pagamento, no ano que vem, de apenas uma fatia dos R$ 89,1 bilhões em precatórios, que são dívidas judiciais do governo reconhecidas pela Justiça. A proposta estabeleceu um teto para o pagamento em 2022, de cerca de R$ 41 bilhões. O restante seria incluído no exercício de 2023