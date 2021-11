Contra outro 'PCC', Novo lança Luiz Felipe d'Ávila como nome ao Planalto

Luiz Felipe d'Ávila deve representar o Novo na próxima eleição nacional (foto: Reprodução/TV Cultura)

Petrobras privatizada no primeiro dia

O Partido Novo oficializou, nesta quarta-feira (03/11), o cientista político Luiz Felipe d'Ávila como pré-candidato da legenda ao Palácio do Planalto. O lançamento ocorreu em Brasília (DF). Ávila fez discurso pregando liberdade econômica, diálogo com o mercado. Houve críticas ao que ele chamou de "populismo de esquerda e direita".O presidenciável, defensor de uma pauta reformista, afirmou que o dito "populismo" vindo dos dois lados do espectro político fez o Brasil ser refém do que ele classificou como "PCC", mesma sigla do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção nascida em São Paulo."Não é a organização criminosa. É o patrimonialismo, o clientelismo e o corporativismo. Patrimonialismo é sinônimo de corrupção. Em um país onde há corrupção, há pobreza. Corrupção e pobreza andam juntas. Países que reduziram a corrupção são onde há mobilidade social, igualdade de oportunidades e onde as economias crescem", disse.O Novo abriga Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Ao continuar a fala sobre o "PCC", d'Ávila criticou "feudos de privilégio" e a dificuldade de concretizar a abertura econômica."O corporativismo é essa pauta desastrosa para o país, que prioriza interesses específicos em vez de servir à nação e ao brasileiro. Nós todos pagamos essa conta cara do corporativismo ao criar feudos de privilégio e benefícios que mantém a economia fechada e o país incapaz de competir globalmente. Que mantém feudos e currais eleitorais que distanciam o povo de ter a sua oportunidade para crescer, progredir, empreender e trabalhar".Depois, o cientista político detalhou o segundo "C" da sigla que cunhou. "O clientelismo é sinônimo de gente que arruma emprego aos seus parentes em vez de governar em nome da nação e fazer com que sejam criadas oportunidades para todos os brasileiros".A agenda de Luiz Felipe d'Ávila estará calcada, ainda, na privatização de empresas. Ele prometeu que, se eleito, venderá a Petrobras no primeiro dia de governo."É um absurdo ter uma empresa que vem sendo usada como fonte de corrupção pelo populismo de esquerda e como fonte de manipulação de preços pelo populismo de direita. Faz com que nós todos percamos. Todos vamos ter que pagar essa conta", opinou.O filiado ao Novo prometeu, ainda, dar ênfase a conversas com o mercado. "É a parceria público-privada que vai ajudar o Brasil a encontrar soluções inovadoras a seus reais problemas. É trazer o mercado para a sala".Luiz Felipe d'Ávila é criador do Centro de Lideranças Políticas (CLP). Ele estudou nos Estados Unidos e na Europa. O presidenciável também atuou como editorialista e comentarista político.Em 2018, o Novo foi representado por João Amoêdo na disputa presidencial. Ele terminou a disputa em quinto lugar, com 2,5% dos votos válidos.