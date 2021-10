Renan Calheiros sobre Jair Bolsonaro: 'Serial killer'

O relator da CPI da COVID, Renan Calheiros (MDB-AL), decidiu pedir a responsabilização do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela declaração da live da última quinta-feira (23/10). Na ocasião, o governante associou a vacina contra COVID-19 com a Aids

"Tal episódio reforça a decisão do Presidente da República de continuar propagando informações falsas, em sua campanha antivacina deletéria para a população brasileira", escreveu Renan.

O pedido do relator é que sejam adotadas ações para afastar Bolsonaro de todas as redes sociais, "para a proteção da população brasileira".

Em entrevista a jornalistas, nesta terça-feira (26), antes da reunião da CPI da COVID, o relator chamou Bolsonaro de "serial killer que tem compulsão de morte " em função da postura do presidente durante a pandemia.

As(CPIs) são instrumentos usados por integrantes do Poder Legislativo (vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores) para investigar fato determinado de grande relevância ligado à vida econômica, social ou legal do país, de um estado ou de um município. Embora tenham poderes de Justiça e uma série de prerrogativas, comitês do tipo não podem estabelecer condenações a pessoas.