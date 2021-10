CPI da COVID aprova quebra de sigilo das redes sociais de Bolsonaro

Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República)



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovou a quebra do sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais pela live em que o chefe do Planalto relacionou a vacina contra a covid-19 à Aids . O requerimento foi aprovado no início da reunião da CPI nesta terça-feira, 26, data marcada para a votação do parecer final da comissão.