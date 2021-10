CPI: Lima rebate Eduardo Braga e diz que senador quer sabotar governo do AM

Após insistência do senador Eduardo Braga (MDB-AM) em incluir o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o chefe do Executivo estadual voltou a rebater o parlamentar que, segundo ele, "está agindo da forma que os amazonenses já conhecem".



"Seu interesse visa exclusivamente às eleições de 2022 e a razão da vida dele é tentar sabotar o meu governo, que vem fazendo mais em dois anos do que ele em oito", afirmou o governador, em publicação no Twitter, nesta terça-feira (26). Braga se movimenta para enfrentar Lima na disputa pelo governo do Amazonas no próximo ano. "Deixa o trabalho falar, senador, e pare de picuinha", pediu.



Mais cedo, Braga reforçou, pela rede social, seu pedido para que o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), inclua o adendo que elaborou ao parecer pedindo o indiciamento do governador e do ex-secretário de Saúde do Estado Marcellus Campêlo pela crise da falta de oxigênio em Manaus. Para o senador, "pedir o indiciamento do governador é fazer justiça a centenas de amazonenses que morreram asfixiados, a seco, por falta de oxigênio".



"Ele quer incluir meu nome no relatório final - mesmo sabendo que não fui sequer investigado pela CPI", rebateu Lima.