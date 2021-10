Lula rebate Ciro: 'Perdoai, pai, os ignorantes, eles não sabem o que fazem'

Ciro afirmou que "está seguro" de que Lula "conspirou", em 2016, pelo impeachment de Dilma (foto: Instituto Lula/Reprodução)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de “banal” e “grosseiro” o ataque de Ciro Gomes (PDT) contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Em entrevista à Rádio Grande FM de Dourados (MS), nesta quinta-feira (14/10), o político afirmou não ser possível um presidenciável agir desta forma.





O ex-ministro e pré-candidato à Presidência pelo PDT afirmou que “está seguro” de que Lula “conspirou”, em 2016, pelo impeachment de Dilma. A declaração, dada em entrevista ao podcast Estadão Notícias, foi suficiente para gerar uma troca de agressões entre o pedetista e a ex-presidente.

Segundo Ciro, o fato de Lula estar reavivando contato e visando criar alianças com caciques do MDB, o faz ter mais certeza sobre a articulação do petista para a queda da presidente. “Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem o Lula está hoje? Hoje eu estou seguro que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma", disse.





