Dilma chama Ciro de 'misógino': 'Lamento ter dado minha amizade'

Dilma e Ciro discutiram pelas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução) A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) resolveu colocar um ponto final na discussão com o pré-candidato nas eleições presidenciais de 2022 Ciro Gomes (PDT). Pelas redes sociais, Dilma acusou o político de ser misógino. “Encerro esta polêmica estéril por aqui”, disse.

De acordo com Dilma, Ciro acha que apenas ele é competente para o cargo máximo do Executivo no Brasil. “Este é o pecado de sua enorme presunção”, afirmou.





“Esta é a sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade. Mas quando se trata de mulher, sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina”, escreveu a ex-presidente.

Só @cirogomes é competente. Este é o pecado de sua enorme presunção. Esta é a sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade. Mas quando se trata de mulher, sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina. %u2014 Dilma Rousseff (@dilmabr) October 13, 2021





Mais cedo, Ciro acusou Lula de ser cúmplice do impeachment de Dilma. Ele afirmou também que se arrepende de ter defendido a ex-presidente na época.

Para Dilma, o “mais triste” é que Ciro se diz arrependido de ter “defendido a democracia”. “E ainda usa os mesmos argumentos dos golpistas que diz ter combatido”, disse.





“Ciro sistematicamente distorce os fatos. E, nisso, não se difere em nada de Bolsonaro. Ambos adoram quando os alvos de suas agressões reagem. Precisam disso para obter likes e espaço na mídia. É disso que se alimentam”, afirmou.





Dilma concluiu seus pensamentos dizendo que encerraria a discussão. “O Brasil precisa discutir a gravíssima crise democrática, social, sanitária e econômica em que se encontra. Lamento ter, em algum momento, dado a Ciro Gomes a minha amizade.”

Lula e o impeachment

Mais cedo, Gomes disse durante entrevista ao podcast do Estadão que Lula “conspirou” para a concretização do impeachment de Dilma.





"Eu atuei contra o impeachment e quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem o Lula está hoje?", perguntou. "Hoje, eu estou seguro que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma, estou seguro", declarou.





De acordo com Ciro, seu irmão, o senador Cid Gomes (PDT-CE), chegou a questionar, na época, se o PT realmente queria impedir o impeachment da ex-presidente.





"O meu irmão, que também estava lutando [contra o impeachment], me chamou e falou assim: 'Será que esses caras querem impedir o impeachment?'. Agora estou seguro que eles estavam colaborando pelo impeachment da Dilma, porque nas eleições de 2018 o Lula estava com o Renan Calheiros e queria que eu me envolvesse nisso, eu que fui para as ruas, [sendo que à época] era muito impopular defender a Dilma. Agora os amigos do peito são eles", completou.

Briga com Dilma

A ex-presidente Dilma se ofendeu com as acusações de Gomes e usou as redes para defender Lula. De acordo com ela, Ciro está “tentando de todas as formas" reagir à sua baixa aprovação popular.

“Mais uma vez ele mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema, para ele, é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas 1 dígito nas pesquisas”, disse.

A resposta da ex-presidente não agradou Ciro, que voltou a atacar a petista. “Na vida nunca menti. Mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro, que estou falando de você, Dilma”, disse o pré-candidato.

A briga entre os políticos chamou atenção dos internautas. A deputada estadual pelo Rio Grande do Sul e neta de Brizola, Juliana Brizola (PFT), defendeu Ciro. "Só Ciro pode vencer Lula e Bolsonaro. Entenderam pq eles estão tão eufóricos?", escreveu.

Lula é um dos principais adversários de Ciro nas eleições de 2022. Apesar de ainda não ser candidato, o petista lidera as pesquisas de intenção de voto.