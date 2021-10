'The Bolsonaros': série da BBC terá 3 episódios 'cheios de armas e Deus'

AM

Família Bolsonaro será tema de documentário da BBC (foto: Reprodução/Redes sociais) Foco dos olhares mundiais, a família Bolsonaro será protagonista de uma série da BBC Two chamada “The Bolsonaros”. Com três capítulos, o documentário deve estrear em março de 2022 na Europa e nos Estados Unidos.

No comunicado, postado no site oficial da BCC, a rede chama Bolsonaro de “polêmico” e cita a família do presidente, formada por políticos.

Dos cinco filhos do presidente, apenas dois não seguiram a carreira política. São eles Renan Bolsonaro, o ‘04’, que se tornou influenciador digital, e Laura Bolsonaro, que tem 10 anos – e que já foi chamada de "fraquejada" pelo presidente.

O objetivo do documentário é estrear em maio do ano que vem um documentário de 70 minutos que terá como foco o governo do exótico mandatário brasileiro.