'The Bolsonaros': BBC anuncia documentário sobre a família Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução) BCC anunciou, nesta segunda-feira (9/8), a produção do documentário “The Bolsonaros”. O projeto será dividido em três episódios e vai contar a história da família do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido).



Dos cinco filhos do presidente, apenas dois não seguiram a carreira política. São eles Renan Bolsonaro, o ‘04’, que se tornou influenciador digital , e Laura Bolsonaro, que tem 10 anos – e que já foi chamada de "fraquejada" pelo presidente.

Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) é senador, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) é deputado federal e Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) é vereador do Rio.

Ainda segundo a BCC, a série vai ter entrevistas íntimas com as pessoas “mais próximas” do presidente brasileiro.

“O documentário vai mostrar a ascensão da obscuridade à presidência, visões polêmicas sobre gênero, direitos indígenas, a Amazônia e como lidar com a pandemia de COVID.”





O documentário será produzido por Ricardo Pollack e Raquel Toniolo. Mat Hill será o diretor da obra.