Ciro Nogueira rebate Malafaia, que responde: 'Já valeu o vídeo que fiz'

Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República)



No material, Malafaia - que é próximo ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) - ataca ministros do Palácio do Planalto que estariam atuando para brecar a sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, no Senado Federal. Mendonça precisa passar pela sabatina para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ciro Nogueira reagiu nesta terça-feira (12/10) a um vídeo divulgado nessa segunda-feira (11) pelo pastor Silas Malafaia





"Sou um auxiliar do presidente da República e todas as suas determinações serão cumpridas sempre. Eu acho que falta informação a esse pastor sobre a nossa atuação", afirmou Nogueira, segundo áudio compartilhado pelo site Cidade Verde.





Diante da manifestação, Malafaia usou as redes sociais para afirmar que "já valeu" a divulgação do vídeo, já que Nogueira indicou que apoia a indicação de Mendonça ao STF. O pastor, contudo, seguiu com acusações de que o ministro da Casa Civil se reuniu com o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID.





"Já valeu o vídeo que fiz KKKKK. O ministro Ciro Nogueira, que vive nas sombras escondido, se manifestou sobre o meu vídeo, mesmo não sendo direto com os jornalistas, para dizer que apoia André Mendonça. Não desmentiu que se encontrou com Renan Calheiros. Bota a cara para fora!", tuitou Malafaia.