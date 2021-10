Roberto Jefferson sobre Ciro Nogueira: 'Príncipe das trevas'

Roberto Jefferson chamou Ciro de 'príncipe das trevas' (foto: Divulgação/Câmara dos Deputados; Agência Brasil) Presidente do PTB, Roberto Jefferson divulgou nesta quarta-feira (13/10) uma carta na qual faz coro com o pastor evangélico Silas Malafaia quanto a críticas a ministros palacianos. O alvo principal de ambos foi Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República.









“Será que trataram da nomeação para ministro do STF de André Mendonça? Ou será que discutiram um acordo, ministro e sinistro relator da CPI da COVID?”, diz trecho do documento.





No material de Malafaia, divulgado na última segunda-feira (11), o pastor - que é próximo ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) - atacou ministros do Palácio do Planalto que estariam atuando para brecar a sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, no Senado Federal. Mendonça precisa passar pela sabatina para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).